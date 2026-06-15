Festival des Cultures & Musiques Juives Cour Sud de la Charité Carpentras dimanche 2 août 2026.

Carpentras

Festival des Cultures & Musiques Juives

Cour Sud de la Charité 77 Rue Cottier Carpentras Vaucluse

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

selon le concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:30:00

fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :

2026-08-02

L’édition 2026, invite aux métissages culturels en littérature, lectures musicales. Les spectacles se déroulent à la synagogue et dans la cour de la Charité. Découvrez et partagez toutes les facettes de la culture et de l’identité juive.

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Cour Sud de la Charité 77 Rue Cottier Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 63 39 97

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English : Festival of Jewish Music

The 2026 edition celebrates cultural fusion through literature and musical readings. Performances take place at the synagogue and in the Cour de la Charité. Discover and share all facets of Jewish culture and identity.

L’événement Festival des Cultures & Musiques Juives Carpentras a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme