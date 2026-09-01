Festival des Dahlias et des Jardins concert Tout Feu Toucan La Quibouquière Coutances

Informations pratiques

Coutances

Festival des Dahlias et des Jardins concert Tout Feu Toucan

La Quibouquière Campus métier nature Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Du 29 août au 27 septembre 2026

Horaires Ouvert tous les jours 9h-12h / 14h-18h (le dimanche, uniquement l’après-midi) . La billetterie ferme à 17h.

Dahlias 450 variétés exposées dont celles crées par l’établissement. Les visiteurs sont amenés à déambuler dans un parterre splendide de couleurs et de formes incroyables. Ils sont aussi incités à choisir leur variété coup de cœur.

Concours des jardins Chaque année les élèves de l’établissement s’affrontent dans un challenge de création de jardin. Cette année le concours rend hommage à Claude Monet. Les visiteurs sont invités à voter pour leur coup de cœur.

Espace cueillette Profitez de votre visite pour composer un bouquet souvenir et ramasser quelques légumes

Animation Concert Fanfare Tout feu toucan le 20 septembre à 15h dans les jardins .

La Quibouquière Campus métier nature Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 41 10

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English : Festival des Dahlias et des Jardins concert Tout Feu Toucan

L’événement Festival des Dahlias et des Jardins concert Tout Feu Toucan Coutances a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme