Festival des Dahlias et des Jardins concert Tout Feu Toucan La Quibouquière Coutances
dimanche 20 septembre 2026 · La Quibouquière · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Festival des Dahlias et des Jardins concert Tout Feu Toucan
La Quibouquière Campus métier nature Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Du 29 août au 27 septembre 2026
Horaires Ouvert tous les jours 9h-12h / 14h-18h (le dimanche, uniquement l’après-midi) . La billetterie ferme à 17h.
Dahlias 450 variétés exposées dont celles crées par l’établissement. Les visiteurs sont amenés à déambuler dans un parterre splendide de couleurs et de formes incroyables. Ils sont aussi incités à choisir leur variété coup de cœur.
Concours des jardins Chaque année les élèves de l’établissement s’affrontent dans un challenge de création de jardin. Cette année le concours rend hommage à Claude Monet. Les visiteurs sont invités à voter pour leur coup de cœur.
Espace cueillette Profitez de votre visite pour composer un bouquet souvenir et ramasser quelques légumes
Animation Concert Fanfare Tout feu toucan le 20 septembre à 15h dans les jardins .
La Quibouquière Campus métier nature Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 41 10
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English : Festival des Dahlias et des Jardins concert Tout Feu Toucan
L’événement Festival des Dahlias et des Jardins concert Tout Feu Toucan Coutances a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme
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