Festival des deux vallées Temple de Luneray Luneray

Luneray

Festival des deux vallées

Temple de Luneray 12 Square Jean Venable Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:45:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Pour la 27 -ème édition du festival des deux Vallées, laissez-vous emporter par le concert de May Kristin SVANHOLM en tant que soprano, Jean-pierre MENUGE à la flûte a bec, Antonio de SARLO et Caroline MENUGE aux violons baroques, Camille WINCKELS en tant qu’alto baroque, Amandine MENUGE au violoncelle baroque et Anna HUSZCZO en tant que clavecin.

Ses artistes reprendront les musiques de Bach Vivaldi et Händel Couperin. .

Temple de Luneray 12 Square Jean Venable Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 49 44 29

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English : Festival des deux vallées

L’événement Festival des deux vallées Luneray a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Terroir de Caux