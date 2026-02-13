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Marché artisanal à côté de la Récré des jouets Luneray

Marché artisanal à côté de la Récré des jouets Luneray samedi 4 juillet 2026.

Lieu : à côté de la Récré des jouets

Adresse : 8 Rue des Forrières

Ville : 76810 Luneray

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Luneray

Marché artisanal

à côté de la Récré des jouets 8 Rue des Forrières Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Illustration, bagues, impressions 3D, couture, créations en bois et résine, il y aura forcément quelques choses à vous plaire.   .

à côté de la Récré des jouets 8 Rue des Forrières Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 30 64 

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English : Marché artisanal

L’événement Marché artisanal Luneray a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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