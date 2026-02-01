Accueil bébé à la bibliothèque Luneray
Accueil bébé à la bibliothèque Luneray vendredi 13 février 2026.
Accueil bébé à la bibliothèque
47 Rue du Général de Gaulle Luneray Seine-Maritime
Début : 2026-02-13 09:30:00
fin : 2026-04-10 11:30:00
2026-02-13 2026-04-10 2026-05-22 2026-06-22 2026-07-10
Séance libre de lectures individuelles. Profitez de ce moment de partage autour du livre avec vos tout-petits. L’occasion pour eux de rencontrer d’autres bébés et pour vous d’autres parents ! .
47 Rue du Général de Gaulle Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 94 71 biblioluneray@orange.fr
