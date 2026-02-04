L’USL fête l’été Luneray
L’USL fête l’été Luneray vendredi 12 juin 2026.
Luneray
L’USL fête l’été
Parking du stade Luneray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 02:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Fort de son succès l’année dernière notre Soirée dansante sous forme de bal populaire en extérieur revient
Venez danser, chanter en extérieur sur le parking du stade des Écuyers à Luneray (entrée gratuite).
Venez y danser en famille ou entre amis sur les meilleures tubes des années 80, 90, 00 et actuels.
Vous pourrez y manger et vous désaltérer grâce à 3 foodtrucks (hamburger , pizzas et crêpes sucrées ) et une buvette associative
On pense aussi aux enfants à l’USL avec un circuit gonflable de quads électriques représenté par Kid’s Quads ️
On vous attend nombreux et nombreuses pour partager un bon moment musical et convivial !! .
Parking du stade Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie
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English : L’USL fête l’été
L’événement L’USL fête l’été Luneray a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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