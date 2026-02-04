Luneray

L’USL fête l’été

Parking du stade Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 02:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Fort de son succès l’année dernière notre Soirée dansante sous forme de bal populaire en extérieur revient

Venez danser, chanter en extérieur sur le parking du stade des Écuyers à Luneray (entrée gratuite).

Venez y danser en famille ou entre amis sur les meilleures tubes des années 80, 90, 00 et actuels.

Vous pourrez y manger et vous désaltérer grâce à 3 foodtrucks (hamburger , pizzas et crêpes sucrées ) et une buvette associative

On pense aussi aux enfants à l’USL avec un circuit gonflable de quads électriques représenté par Kid’s Quads ️

On vous attend nombreux et nombreuses pour partager un bon moment musical et convivial !! .

Parking du stade Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie

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English : L’USL fête l’été

L’événement L’USL fête l’été Luneray a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux