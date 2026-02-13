Fête de la Musique

Place Réné Coty Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:00:00

fin : 2026-06-21 22:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Le Collectif la Machine et le service Culture de la CDC Terroir de Caux vous propose de fêter la musique, avec le groupe Swing 276, lors du traditionnel marché de Luneray.

Restauration sur place à partir de 19h00. .

Place Réné Coty Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 30 34

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Luneray a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Terroir de Caux