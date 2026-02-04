A la découverte de Luneray Luneray
A la découverte de Luneray Luneray mercredi 10 juin 2026.
Luneray
A la découverte de Luneray
Parking derrière le Coccinelle Luneray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Avec la compagnie des Rencontres sur le plateau, partez à la découverte d’un de nos bourgs de caractère ; Luneray, à travers une randonnée et une visite du célèbre Tissage du Ronchay.
Rdv à 09h30 au parking derrière le Coccinelle pour le début de la randonnée de 5km.
Visite du Tissage à 11h.
Pause déjeuner à 12h30 avec un pique-nique tiré du sac.
Suite de la randonnée à 14h sur les Sentes à Panier. .
Parking derrière le Coccinelle Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 95 95 99 attelage76@gmail.com
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English : A la découverte de Luneray
L’événement A la découverte de Luneray Luneray a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terroir de Caux
À voir aussi à Luneray (Seine-Maritime)
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