Luneray

A la découverte de Luneray

Parking derrière le Coccinelle Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Avec la compagnie des Rencontres sur le plateau, partez à la découverte d’un de nos bourgs de caractère ; Luneray, à travers une randonnée et une visite du célèbre Tissage du Ronchay.

Rdv à 09h30 au parking derrière le Coccinelle pour le début de la randonnée de 5km.

Visite du Tissage à 11h.

Pause déjeuner à 12h30 avec un pique-nique tiré du sac.

Suite de la randonnée à 14h sur les Sentes à Panier. .

Parking derrière le Coccinelle Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 95 95 99 attelage76@gmail.com

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English : A la découverte de Luneray

L’événement A la découverte de Luneray Luneray a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terroir de Caux