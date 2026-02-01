Visite du Tissage du Ronchay Luneray

Visite du Tissage du Ronchay

Rue des Poitreaux Luneray Seine-Maritime

Début : 2026-02-04 11:00:00

fin : 2026-05-06 12:30:00

Plongez au cœur d’un patrimoine industriel unique en découvrant le dernier tissage de jute encore en activité en France, témoin vivant d’un savoir-faire né au XIXᵉ siècle.

Cette manufacture a conservé son âme d’atelier du temps passé bâtiments en brique, machines monumentales, odeur caractéristique des fibres naturelles, et le rythme cadencé des métiers à tisser encore en fonctionnement.

Cette immersion vous permettra de comprendre comment le jute, matériau humble et écologique, servait autrefois à fabriquer sacs, toiles d’emballage, cordages ou moquettes, et comment il trouve aujourd’hui une seconde vie dans la mode, la décoration et l’artisanat durable.

– Durée de la visite environ 1h-1h30

– Public tout public familles, scolaires, passionnés de patrimoine industriel

– Points forts démonstrations en direct, exposition d’outils anciens, boutique de créations en jute .

Rue des Poitreaux Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie

