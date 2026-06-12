Fête de la musique Luneray
Fête de la musique Luneray samedi 20 juin 2026.
Luneray
Fête de la musique
Place René Coty Luneray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 22:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur !
Restauration et brasserie sur place pour profiter pleinement de la soirée.
Dès 18h00, laissez-vous séduire par le duo acoustique MEDLEY, qui ouvrira les festivités dans une ambiance chaleureuse.
À partir de 20h30, place à New Zik Live ! Venez chanter et danser au rythme des plus grands succès de la variété française et internationale.
Entre amis ou en famille, ne manquez pas cet événement festif à Luneray !
Rendez-vous le jour de la Fête de la Musique à partir de 18h.
On vous attend nombreux ! .
Place René Coty Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 30 34
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Luneray a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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