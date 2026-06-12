Luneray

Fête de la musique

Place René Coty Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur !

Restauration et brasserie sur place pour profiter pleinement de la soirée.

Dès 18h00, laissez-vous séduire par le duo acoustique MEDLEY, qui ouvrira les festivités dans une ambiance chaleureuse.

À partir de 20h30, place à New Zik Live ! Venez chanter et danser au rythme des plus grands succès de la variété française et internationale.

Entre amis ou en famille, ne manquez pas cet événement festif à Luneray !

Rendez-vous le jour de la Fête de la Musique à partir de 18h.

On vous attend nombreux ! .

Place René Coty Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 30 34

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Luneray a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux