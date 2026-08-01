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AGENDA · Tréhorenteuc

Festival des énergies Tréhorenteuc

vendredi 21 août 2026 · Tréhorenteuc

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Entrée sud du village D141
Ville
56430 Tréhorenteuc
Département
Morbihan
Tarif

Tréhorenteuc

Festival des énergies

Entrée sud du village D141 Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Des ateliers et stages vous permettent de découvrir des pratiques chamaniques, spirituelles et énergétiques tout au long du weekend.
Restauration et camping sur place.   .

Entrée sud du village D141 Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Festival des énergies Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-07-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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