AGENDA · Tréhorenteuc
Festival des énergies Tréhorenteuc
vendredi 21 août 2026 · Tréhorenteuc
Informations pratiques
Tréhorenteuc
Festival des énergies
Entrée sud du village D141 Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Des ateliers et stages vous permettent de découvrir des pratiques chamaniques, spirituelles et énergétiques tout au long du weekend.
Restauration et camping sur place. .
Entrée sud du village D141 Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival des énergies Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-07-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Tréhorenteuc (Morbihan)
- Balade contée pour les enfants Rue Neuve Tréhorenteuc 4 août 2026
- Du Val Sans Retour au Graal avec Guillaume Place Abbé Gillard Tréhorenteuc 4 août 2026
- Visite conférence de l’église du Graal Tréhorenteuc 5 août 2026
- Les chemins du Graal avec Marie Semaille éveilleuse d’histoire Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 5 août 2026
- Le p’tit marché de Trého Place Abbé Gillard Tréhorenteuc 5 août 2026