Informations pratiques

Tréhorenteuc

Festival des énergies

Entrée sud du village D141 Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Des ateliers et stages vous permettent de découvrir des pratiques chamaniques, spirituelles et énergétiques tout au long du weekend.

Restauration et camping sur place. .

Entrée sud du village D141 Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Festival des énergies Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-07-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande