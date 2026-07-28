Informations pratiques

Saint-Florent-sur-Cher

Festival des Flo’Lies sur Cher

Saint-Florent-sur-Cher Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-21

Le Festival des Flo’Lies fait son retour à Saint-Florent-sur-Cher pour sa 6ème édition !

À l’occasion de sa 6ème édition, le Festival des Flo’Lies investit plusieurs lieux de Saint-Florent-sur-Cher pour trois rendez-vous placés sous le signe du spectacle vivant et de la musique. Au programme des spectacles d’arts de la rue avec les compagnies Dédale de Clown, Benoît Charpe et Minuit 22, ainsi que deux concerts aux univers variés.

Le groupe Wanted revisite les grands classiques du rock, tandis que l’Académie Musicale du Cher propose un concert sur le thème Fast and Harmonie .

Une programmation éclectique à découvrir en famille ou entre amis .

Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 65 84

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English :

The Flo?Lies Festival is back in Saint-Florent-sur-Cher for its 6th edition!

L’événement Festival des Flo’Lies sur Cher Saint-Florent-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-22 par OT BOURGES