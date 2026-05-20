Festival des Forêts I Les Saisons de Tchaïkovsky Lacroix-Saint-Ouen
Festival des Forêts I Les Saisons de Tchaïkovsky Lacroix-Saint-Ouen samedi 11 juillet 2026.
Lacroix-Saint-Ouen
Festival des Forêts I Les Saisons de Tchaïkovsky
Rue Carnot Lacroix-Saint-Ouen Oise
Tarif : 0 – 0 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11
21h00 | Concert
En miroir à Das Jahr, le pianiste et compositeur russe Alexandre Gasparov adapte les Saisons de Tchaïkovsky pour violoncelle et piano, qu’il a créé en 2023 en duo avec son ami Xavier Phillips, ancien élève de Mstislav Rostropovich et musicien à la carrière internationale.
Alexandre Gasparov, piano
Xavier Phillips, violoncelle
Alexandre GASPAROV, Impressions d’Yver
Piotr TCHAÏKVOSKY, Les Saisons (op.37a)
Lectures de poèmes russes
21h00 | Concert
En miroir à Das Jahr, le pianiste et compositeur russe Alexandre Gasparov adapte les Saisons de Tchaïkovsky pour violoncelle et piano, qu’il a créé en 2023 en duo avec son ami Xavier Phillips, ancien élève de Mstislav Rostropovich et musicien à la carrière internationale.
Alexandre Gasparov, piano
Xavier Phillips, violoncelle
Alexandre GASPAROV, Impressions d’Yver
Piotr TCHAÏKVOSKY, Les Saisons (op.37a)
Lectures de poèmes russes .
Rue Carnot Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9:00 pm | Concert
Mirroring Das Jahr, Russian pianist and composer Alexander Gasparov adapts Tchaikovsky?s Seasons for cello and piano, which he premiered in 2023 as a duo with his friend Xavier Phillips, a former student of Mstislav Rostropovich and a musician with an international career.
Alexandre Gasparov, piano
Xavier Phillips, cello
Alexandre GASPAROV, Impressions d?Yver
Piotr TCHAIKVOSKY, The Seasons (Op.37a)
Readings of Russian poems
L’événement Festival des Forêts I Les Saisons de Tchaïkovsky Lacroix-Saint-Ouen a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme