Lacroix-Saint-Ouen

Festival des Forêts I Les Saisons de Tchaïkovsky

Rue Carnot Lacroix-Saint-Ouen Oise

Tarif : 0 – 0 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

21h00 | Concert

En miroir à Das Jahr, le pianiste et compositeur russe Alexandre Gasparov adapte les Saisons de Tchaïkovsky pour violoncelle et piano, qu’il a créé en 2023 en duo avec son ami Xavier Phillips, ancien élève de Mstislav Rostropovich et musicien à la carrière internationale.

Alexandre Gasparov, piano

Xavier Phillips, violoncelle

Alexandre GASPAROV, Impressions d’Yver

Piotr TCHAÏKVOSKY, Les Saisons (op.37a)

Lectures de poèmes russes

21h00 | Concert

En miroir à Das Jahr, le pianiste et compositeur russe Alexandre Gasparov adapte les Saisons de Tchaïkovsky pour violoncelle et piano, qu’il a créé en 2023 en duo avec son ami Xavier Phillips, ancien élève de Mstislav Rostropovich et musicien à la carrière internationale.

Alexandre Gasparov, piano

Xavier Phillips, violoncelle

Alexandre GASPAROV, Impressions d’Yver

Piotr TCHAÏKVOSKY, Les Saisons (op.37a)

Lectures de poèmes russes .

Rue Carnot Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

9:00 pm | Concert

Mirroring Das Jahr, Russian pianist and composer Alexander Gasparov adapts Tchaikovsky?s Seasons for cello and piano, which he premiered in 2023 as a duo with his friend Xavier Phillips, a former student of Mstislav Rostropovich and a musician with an international career.

Alexandre Gasparov, piano

Xavier Phillips, cello

Alexandre GASPAROV, Impressions d?Yver

Piotr TCHAIKVOSKY, The Seasons (Op.37a)

Readings of Russian poems

L’événement Festival des Forêts I Les Saisons de Tchaïkovsky Lacroix-Saint-Ouen a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme