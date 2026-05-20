Festival des Forêts I Lucas Debargue & les frères Castro-Balbi Saint-Crépin-aux-Bois
Festival des Forêts I Lucas Debargue & les frères Castro-Balbi Saint-Crépin-aux-Bois samedi 27 juin 2026.
Saint-Crépin-aux-Bois
Festival des Forêts I Lucas Debargue & les frères Castro-Balbi
2 Rue du Paradis Saint-Crépin-aux-Bois Oise
Tarif : 0 – 0 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 19:30:00
Date(s) :
2026-06-27
14h30 Marche découverte & aubade
18h00 Concert
Après leur triomphe au château de Pierrefonds et sur la scène du Théâtre Impérial l’an dernier, le Festival des forêts a le plaisir d’accueillir à nouveau Lucas Debargue dans le village où il a ses racines, avec ses complices, David et Alexandre Castro-Balbi. N’attendez pas pour réserver vos places !
Luca Debargue, piano
David Castro-Balbi, violon
Alexandre Castro-Balbi, violoncelle
Lucas DEBARGUE, 20 Variations et Final pour piano solo sur Summertime de Gershwin
Claude DEBUSSY, Sonate pour violoncelle et piano
Claude DEBUSSY, Sonate pour violon et piano
Zoltàn KODALY, Duo pour violon et violoncelle
Sergueï RACHMANINOV, Trio N° 1
Fazil SAY, Space jump
Dmitri CHOSTAKOVITCH, Trio N°1
Programme pour solo, duo et trio.
14h30 Marche découverte & aubade
18h00 Concert
Après leur triomphe au château de Pierrefonds et sur la scène du Théâtre Impérial l’an dernier, le Festival des forêts a le plaisir d’accueillir à nouveau Lucas Debargue dans le village où il a ses racines, avec ses complices, David et Alexandre Castro-Balbi. N’attendez pas pour réserver vos places !
Luca Debargue, piano
David Castro-Balbi, violon
Alexandre Castro-Balbi, violoncelle
Lucas DEBARGUE, 20 Variations et Final pour piano solo sur Summertime de Gershwin
Claude DEBUSSY, Sonate pour violoncelle et piano
Claude DEBUSSY, Sonate pour violon et piano
Zoltàn KODALY, Duo pour violon et violoncelle
Sergueï RACHMANINOV, Trio N° 1
Fazil SAY, Space jump
Dmitri CHOSTAKOVITCH, Trio N°1
Programme pour solo, duo et trio. .
2 Rue du Paradis Saint-Crépin-aux-Bois 60170 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2:30 pm Discovery walk & parade
6:00 pm Concert
Following their triumph at the Château de Pierrefonds and the Théâtre Impérial last year, the Festival des forêts is delighted to welcome Lucas Debargue back to the village where he has his roots, with his accomplices David and Alexandre Castro-Balbi. Don?t wait to reserve your tickets!
Luca Debargue, piano
David Castro-Balbi, violin
Alexandre Castro-Balbi, cello
Lucas DEBARGUE, 20 Variations and Finale for solo piano on Gershwin’s Summertime
Claude DEBUSSY, Sonata for cello and piano
Claude DEBUSSY, Sonata for violin and piano
Zoltàn KODALY, Duo for violin and cello
Sergei RACHMANINOV, Trio No. 1
Fazil SAY, Space jump
Dmitri CHOSTAKOVICH, Trio No.1
Program for solo, duo and trio.
L’événement Festival des Forêts I Lucas Debargue & les frères Castro-Balbi Saint-Crépin-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme