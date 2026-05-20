Festival des Forêts I Lucas Debargue & les frères Castro-Balbi Saint-Crépin-aux-Bois

Saint-Crépin-aux-Bois

Festival des Forêts I Lucas Debargue & les frères Castro-Balbi

2 Rue du Paradis Saint-Crépin-aux-Bois Oise

Tarif : 0 – 0 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 19:30:00

Date(s) :

2026-06-27

14h30 Marche découverte & aubade

18h00 Concert

Après leur triomphe au château de Pierrefonds et sur la scène du Théâtre Impérial l’an dernier, le Festival des forêts a le plaisir d’accueillir à nouveau Lucas Debargue dans le village où il a ses racines, avec ses complices, David et Alexandre Castro-Balbi. N’attendez pas pour réserver vos places !

Luca Debargue, piano

David Castro-Balbi, violon

Alexandre Castro-Balbi, violoncelle

Lucas DEBARGUE, 20 Variations et Final pour piano solo sur Summertime de Gershwin

Claude DEBUSSY, Sonate pour violoncelle et piano

Claude DEBUSSY, Sonate pour violon et piano

Zoltàn KODALY, Duo pour violon et violoncelle

Sergueï RACHMANINOV, Trio N° 1

Fazil SAY, Space jump

Dmitri CHOSTAKOVITCH, Trio N°1

Programme pour solo, duo et trio.

14h30 Marche découverte & aubade

18h00 Concert

Après leur triomphe au château de Pierrefonds et sur la scène du Théâtre Impérial l’an dernier, le Festival des forêts a le plaisir d’accueillir à nouveau Lucas Debargue dans le village où il a ses racines, avec ses complices, David et Alexandre Castro-Balbi. N’attendez pas pour réserver vos places !

Luca Debargue, piano

David Castro-Balbi, violon

Alexandre Castro-Balbi, violoncelle

Lucas DEBARGUE, 20 Variations et Final pour piano solo sur Summertime de Gershwin

Claude DEBUSSY, Sonate pour violoncelle et piano

Claude DEBUSSY, Sonate pour violon et piano

Zoltàn KODALY, Duo pour violon et violoncelle

Sergueï RACHMANINOV, Trio N° 1

Fazil SAY, Space jump

Dmitri CHOSTAKOVITCH, Trio N°1

Programme pour solo, duo et trio. .

2 Rue du Paradis Saint-Crépin-aux-Bois 60170 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

2:30 pm Discovery walk & parade

6:00 pm Concert

Following their triumph at the Château de Pierrefonds and the Théâtre Impérial last year, the Festival des forêts is delighted to welcome Lucas Debargue back to the village where he has his roots, with his accomplices David and Alexandre Castro-Balbi. Don?t wait to reserve your tickets!

Luca Debargue, piano

David Castro-Balbi, violin

Alexandre Castro-Balbi, cello

Lucas DEBARGUE, 20 Variations and Finale for solo piano on Gershwin’s Summertime

Claude DEBUSSY, Sonata for cello and piano

Claude DEBUSSY, Sonata for violin and piano

Zoltàn KODALY, Duo for violin and cello

Sergei RACHMANINOV, Trio No. 1

Fazil SAY, Space jump

Dmitri CHOSTAKOVICH, Trio No.1

Program for solo, duo and trio.

L’événement Festival des Forêts I Lucas Debargue & les frères Castro-Balbi Saint-Crépin-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme