Informations pratiques

Meulan-en-Yvelines

Festival des Fromages

10 Place Brigitte Gros Meulan-en-Yvelines Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Les 10 et 11 octobre, célébrez le Festival des Fromages de Meulan-en-Yvelines ! Plus de 300 variétés, une vingtaine de vignerons, animations et musique au cœur du centre-ville. Deux jours gourmands dédiés au trio sacré pain, vin et fromage.

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10 Place Brigitte Gros Meulan-en-Yvelines 78250 Yvelines Île-de-France +33 1 30 90 41 41 evenementiel@ville-meulan.fr

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English :

On October 10 and 11, celebrate the Meulan-en-Yvelines Cheese Festival! Over 300 varieties, about 20 winemakers, activities, and music right in the heart of downtown. Two days of culinary delights dedicated to the holy trinity: bread, wine, and cheese.

L’événement Festival des Fromages Meulan-en-Yvelines a été mis à jour le 2026-07-23 par Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise