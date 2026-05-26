Saint-Avertin

Festival des horizons

126 Rue de Cangé Saint-Avertin Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-28 00:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Avec plus de 15 000 spectateurs par édition, le Festival des Horizons est l’un des plus grands festivals plein air de Touraine, proposant gratuitement, le dernier week-end de juin, de vivre deux jours de concerts dans le cadre majestueux du Domaine de Cangé.

Avec plus de 15 000 spectateurs par édition, le Festival des Horizons est l’un des plus grands festivals de Touraine, proposant gratuitement, le dernier week-end de juin, deux jours de concerts dans le cadre majestueux du Domaine de Cangé dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Olivia Ruiz, Cali, Tri Yann, Bénabar, Amadou et Mariam, Yannick Noah… ils sont tous passés sur la scène installée devant le château de Cangé, pour le plus grand plaisir des festivaliers !

L’édition 2026 ne dérogera pas à cette tradition avec une programmation très festive et une très grande tête d’affiche retrouvez sur la grande scène l’énergie contagieuse de JEREMIE FREROT (dimanche), mais aussi l’intensité de MARUJA LIMON (samedi). .

126 Rue de Cangé Saint-Avertin 37550 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 48 86

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English :

With over 15,000 spectators each year, the Festival des Horizons is one of Touraine?s biggest open-air festivals, offering two days of free concerts on the last weekend of June in the majestic setting of the Domaine de Cangé.

L’événement Festival des horizons Saint-Avertin a été mis à jour le 2026-05-26 par Tours Val de Loire Tourisme