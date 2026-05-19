Festival des Jeunes Talents à Pont-de-roide CCAS Pont-de-Roide-Vermondans

Pont-de-Roide-Vermondans

Festival des Jeunes Talents à Pont-de-roide

CCAS 42 Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Un spectacle complet coécrit avec les artistes, fruit du travail et de l’engagement de jeunes participants tout au long de la saison, dans le cadre d’une démarche d’éducation artistique et culturelle hors temps scolaire.

Au programme

Résidence artistique avec atelier d’écriture

Spectacle des ateliers enfants de la MPT (danse hip-hop, danse éveil et théâtre)

Exposition de fin d’année des ateliers Arts plastiques et Bande dessinée de la MPT, présentée aux Halles de Pont-de-Roide Vermondans du 7 au 21 juin

Rendez-vous au parc du CCAS, avec buvette et petite restauration sur place.

Événement organisé par la MPT de Pont-de-Roide. .

CCAS 42 Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr

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English : Festival des Jeunes Talents à Pont-de-roide

L’événement Festival des Jeunes Talents à Pont-de-roide Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD