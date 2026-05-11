À la découverte des associations Salle polyvalente Pont-de-Roide-Vermondans
À la découverte des associations Salle polyvalente Pont-de-Roide-Vermondans samedi 27 juin 2026.
Pont-de-Roide-Vermondans
À la découverte des associations
Salle polyvalente Rue des Acacias Pont-de-Roide-Vermondans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez découvrir les associations, sportives, culturelles et musicales de la commune. Des animations vous seront proposées tout au long de la journée. Une structure gonflable pour les enfants sera installée.
Repas sur place, buvette, petit restauration. .
Salle polyvalente Rue des Acacias Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 32 08 71 cdfrudipontain@gmail.com
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English : À la découverte des associations
L’événement À la découverte des associations Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD