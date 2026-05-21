Vendredi musique Funny Funky à Pont-de-Roide Vermondans Parc du CCAS Pont-de-Roide-Vermondans

Pont-de-Roide-Vermondans

Vendredi musique Funny Funky à Pont-de-Roide Vermondans

Parc du CCAS 42 Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Concert Duo piano, chant et batterie

Rendez-vous à Pont-de-Roide pour une soirée musicale rythmée et pleine de surprises. Ce duo original mêlant piano droit acoustique, chant et batterie revisite avec énergie les grands classiques d’hier et d’aujourd’hui dans des versions jazzy et funky.

Né en 2015 d’une amitié et d’une passion commune pour la musique, ce projet audacieux laisse une large place à l’improvisation et à la liberté d’expression musicale. À travers un répertoire vaste et éclectique, porté par la spontanéité et le goût du détournement, les artistes vous promettent une ambiance chaleureuse et entraînante, où groove et bonne humeur seront au rendez-vous.

Concert organisé par la MPT de Pont-de-Roide. .

Parc du CCAS 42 Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr

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English : Vendredi musique Funny Funky à Pont-de-Roide Vermondans

L’événement Vendredi musique Funny Funky à Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD