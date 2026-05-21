Exposition de l’atelier Arts Plastiques de la MPT de Pont-de-Roide Vermondans Les Halles Pont-de-Roide-Vermondans

Pont-de-Roide-Vermondans

Exposition de l’atelier Arts Plastiques de la MPT de Pont-de-Roide Vermondans

Les Halles 13 Rue de Montbéliard Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:30:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Du 7 au 21 Juin : Exposition des ateliers Arts Plastiques de la MPT de Pont de roide aux Halles.

L’exposition de l’atelier arts plastiques, de la Maison Pour Tous, se déroulera aux Halles de Pont de Roide-Vermondans du dimanche 7 juin au dimanche 21 juin. Ouverture tous les jours de 16h30 à 19h.

Le thème 2025/2026 est le jour et la nuit. Les 75 élèves enfants, adolescents, adultes y présenteront leurs travaux : dessins, collages, peintures, volumes… L’exposition sera accompagnée par la publication de Coffre-Fort n°25, petit catalogue souvenir d’une saison écoulée.

Contact : Laurent Mougin Maison Pour Tous 03 81 99 33 99 .

Les Halles 13 Rue de Montbéliard Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 33 99 secratariat@mptpontderoide.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de l’atelier Arts Plastiques de la MPT de Pont-de-Roide Vermondans

L’événement Exposition de l’atelier Arts Plastiques de la MPT de Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD