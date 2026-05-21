Vendredi musique Dreamers à Pont-de-Roide Parc du CCAS Pont-de-Roide-Vermondans
Vendredi musique Dreamers à Pont-de-Roide Parc du CCAS Pont-de-Roide-Vermondans vendredi 10 juillet 2026.
Pont-de-Roide-Vermondans
Vendredi musique Dreamers à Pont-de-Roide
Parc du CCAS 42 Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concert Variété internationale Pop Folk Jazz
Laissez-vous porter par un moment musical unique à Pont-de-Roide. Pauline et Julien revisitent avec sensibilité les grands classiques de la variété internationale et de la chanson française, en y apportant leur touche personnelle mêlant folk et jazz. Une parenthèse musicale chaleureuse et conviviale à ne pas manquer.
Concert organisé par la MPT de Pont-de-Roide. .
Parc du CCAS 42 Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr
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English : Vendredi musique Dreamers à Pont-de-Roide
L’événement Vendredi musique Dreamers à Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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