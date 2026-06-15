Conférence Parole de lynx à la Maison Pour Tous de Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans mercredi 29 juillet 2026.

Pont-de-Roide-Vermondans

Conférence Parole de lynx à la Maison Pour Tous de Pont-de-Roide

MPT Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Parole de lynx connaissances et conservation du lynx boréal

Le lynx boréal, discret habitant de nos forêts, fascine autant qu’il intrigue. À travers cette conférence, partez à la découverte de ce grand félin sauvage, de son mode de vie, de ses habitudes et des enjeux liés à sa préservation.

Cette rencontre vous permettra de mieux comprendre la place du lynx dans les écosystèmes, les menaces qui pèsent sur son avenir et les actions mises en œuvre pour favoriser sa conservation.

Un moment d’échange et de sensibilisation pour apprendre à mieux connaître cet animal emblématique de nos territoires.

Une conférence proposée dans le cadre de “Parole de lynx”. .

MPT Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr

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English : Conférence Parole de lynx à la Maison Pour Tous de Pont-de-Roide

L’événement Conférence Parole de lynx à la Maison Pour Tous de Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-06-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD