Pont-de-Roide-Vermondans

Mercredi découverte Randonnée au Mont Julien à Pont-de-Roide Vermondans

Mont Juilen Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Avec sa silhouette emblématique, le Mont Julien constitue un repère incontournable dans le paysage de Pont-de-Roide-Vermondans. Mais au-delà de son caractère remarquable, ce site témoigne également d’une longue présence humaine.

Au cours de cette sortie proposée avec ASPIR, découvrez l’histoire du lieu à travers les traces laissées par les premières communautés qui s’y sont installées. Si certaines fouilles laissent supposer une occupation dès le Néolithique, ce sont surtout des objets datant de la fin de l’âge du Bronze qui ont révélé toute la richesse archéologique du site.

Chaussures de marche recommandées. Durée environ 2 heures.

Sur inscription.

Renseignements et réservations auprès de la MPT de Pont-de-Roide 03 81 99 33 99 .

Mont Juilen Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 33 99 secratariat@mptpontderoide.fr

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English : Mercredi découverte Randonnée au Mont Julien à Pont-de-Roide Vermondans

L’événement Mercredi découverte Randonnée au Mont Julien à Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD