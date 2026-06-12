Mercredi découverte Randonnée au Mont Julien à Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans
Mercredi découverte Randonnée au Mont Julien à Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans mercredi 29 juillet 2026.
Pont-de-Roide-Vermondans
Mercredi découverte Randonnée au Mont Julien à Pont-de-Roide Vermondans
Mont Juilen Pont-de-Roide-Vermondans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Avec sa silhouette emblématique, le Mont Julien constitue un repère incontournable dans le paysage de Pont-de-Roide-Vermondans. Mais au-delà de son caractère remarquable, ce site témoigne également d’une longue présence humaine.
Au cours de cette sortie proposée avec ASPIR, découvrez l’histoire du lieu à travers les traces laissées par les premières communautés qui s’y sont installées. Si certaines fouilles laissent supposer une occupation dès le Néolithique, ce sont surtout des objets datant de la fin de l’âge du Bronze qui ont révélé toute la richesse archéologique du site.
Chaussures de marche recommandées. Durée environ 2 heures.
Sur inscription.
Renseignements et réservations auprès de la MPT de Pont-de-Roide 03 81 99 33 99 .
Mont Juilen Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 33 99 secratariat@mptpontderoide.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mercredi découverte Randonnée au Mont Julien à Pont-de-Roide Vermondans
L’événement Mercredi découverte Randonnée au Mont Julien à Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Pont-de-Roide-Vermondans (Doubs)
- À la découverte des associations Salle polyvalente Pont-de-Roide-Vermondans 27 juin 2026
- Journée Portes Ouvertes du Canoë Kayak Club à Pont-de-Roide CK Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans 5 juillet 2026
- Mercredi découverte botanique au crêt des Roches Pont-de-Roide-Vermondans 8 juillet 2026
- Mercredi découverte Parcours Mémoire Libération à Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans 8 juillet 2026
- Vendredi musique Dreamers à Pont-de-Roide Parc du CCAS Pont-de-Roide-Vermondans 10 juillet 2026