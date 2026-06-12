Mercredi découverte poterie Les mains et la terre de la MPT de Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans mercredi 22 juillet 2026.

Pont-de-Roide-Vermondans

Mercredi découverte poterie Les mains et la terre de la MPT de Pont-de-Roide

Poterie les mains et la terre Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Entre la douceur de l’argile et les trésors de la nature, Les Mains et la Terre vous invite à découvrir un atelier artisanal où se rencontrent poterie et plantes médicinales.

Chaque pièce en céramique est façonnée à la main, avec patience et précision, puisée dans l’inspiration des paysages, des matières naturelles et des gestes traditionnels. Des créations uniques, réalisées dans le respect de la terre et du savoir-faire artisanal.

À Bief

Renseignements et inscriptions auprès de la MPT 03 81 99 33 99 .

Poterie les mains et la terre Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr

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L’événement Mercredi découverte poterie Les mains et la terre de la MPT de Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD