Mercredi découverte poterie Les mains et la terre de la MPT de Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans
Mercredi découverte poterie Les mains et la terre de la MPT de Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans mercredi 22 juillet 2026.
Pont-de-Roide-Vermondans
Mercredi découverte poterie Les mains et la terre de la MPT de Pont-de-Roide
Poterie les mains et la terre Pont-de-Roide-Vermondans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Entre la douceur de l’argile et les trésors de la nature, Les Mains et la Terre vous invite à découvrir un atelier artisanal où se rencontrent poterie et plantes médicinales.
Chaque pièce en céramique est façonnée à la main, avec patience et précision, puisée dans l’inspiration des paysages, des matières naturelles et des gestes traditionnels. Des créations uniques, réalisées dans le respect de la terre et du savoir-faire artisanal.
À Bief
Renseignements et inscriptions auprès de la MPT 03 81 99 33 99 .
Poterie les mains et la terre Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr
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English : Mercredi découverte poterie Les mains et la terre de la MPT de Pont-de-Roide
L’événement Mercredi découverte poterie Les mains et la terre de la MPT de Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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