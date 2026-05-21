Vendredi musique Chicks à Pont-de-Roide Parc du CCAS Pont-de-Roide-Vermondans

Pont-de-Roide-Vermondans

Vendredi musique Chicks à Pont-de-Roide

Parc du CCAS 42 Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concert Variété internationale Pop Folk Jazz

Rendez-vous à Pont-de-Roide pour une soirée musicale pleine d’énergie et de bonne humeur. Derrière leur univers acoustique, ce duo complice vous embarque dans un répertoire varié, entre chansons francophones et grands classiques internationaux. De Prince aux Beatles, en passant par Les Innocents ou Sting, ils revisitent ces incontournables avec sensibilité, rythme et une touche personnelle mêlant pop, folk et jazz.

Entre sourires, convivialité et mélodies entraînantes, préparez-vous à chanter… et peut-être même à danser avec eux !

Concert organisé par la MPT de Pont-de-Roide. .

Parc du CCAS 42 Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr

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English : Vendredi musique Chicks à Pont-de-Roide

L’événement Vendredi musique Chicks à Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD