Vendredi musique Chicks à Pont-de-Roide Parc du CCAS Pont-de-Roide-Vermondans
Vendredi musique Chicks à Pont-de-Roide Parc du CCAS Pont-de-Roide-Vermondans vendredi 17 juillet 2026.
Pont-de-Roide-Vermondans
Vendredi musique Chicks à Pont-de-Roide
Parc du CCAS 42 Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Concert Variété internationale Pop Folk Jazz
Rendez-vous à Pont-de-Roide pour une soirée musicale pleine d’énergie et de bonne humeur. Derrière leur univers acoustique, ce duo complice vous embarque dans un répertoire varié, entre chansons francophones et grands classiques internationaux. De Prince aux Beatles, en passant par Les Innocents ou Sting, ils revisitent ces incontournables avec sensibilité, rythme et une touche personnelle mêlant pop, folk et jazz.
Entre sourires, convivialité et mélodies entraînantes, préparez-vous à chanter… et peut-être même à danser avec eux !
Concert organisé par la MPT de Pont-de-Roide. .
Parc du CCAS 42 Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr
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English : Vendredi musique Chicks à Pont-de-Roide
L’événement Vendredi musique Chicks à Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD