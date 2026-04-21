Sarlat-la-Canéda

Festival des Jeux du Théatre La disparition de Josef Mengele

Jardin des Enfeus Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:45:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

D’Olivier Guez

Mise en scène Benoit Giros

Avec Mikael Chirinian.

Matrioshka Productions et Compagnie L’idée du Nord

Adaptée par le comédien, du roman éponyme d’Olivier Guez, prix Renaudot 2017, la pièce restitue la fuite, puis à partir des années 70, la traque de Mengele, le boucher d’Auschwitz. Entre 39 et 45, ce féru de génétique et de surcroît docteur en anthropologie a envoyé 400 000 hommes, femmes et enfants dans les chambres à gaz, commis l’impensable en se livrant à des expériences macabres pour satisfaire ses obsessions il tue, dissèque, infecte volontairement ses cobayes… sans aucun état d’âme ! Pendant presque 40 ans, il a bénéficié de nombreux soutiens complices, dont celui de l’Argentine péroniste où il se réfugie en 1949. .

Jardin des Enfeus Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 10 83 festival@festival-theatre-sarlat.com

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English : Festival des Jeux du Théatre La disparition de Josef Mengele

L’événement Festival des Jeux du Théatre La disparition de Josef Mengele Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir