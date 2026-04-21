Sarlat-la-Canéda

Festival des Jeux du Théatre Le premier homme

Jardin des Enfeus Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:45:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

D’Albert Camus

Mise en scène Benoit Giros

Avec Jean Alibert, Elisabeth Bouchaud, Emmanuel Dechartre et Félicien Juttner.

Reine Blanche Productions

La pièce est une adaptation scénique du manuscrit d’un ouvrage inachevé de Camus retrouvé dans la sacoche de l’écrivain lors de son accident mortel en 1960. C’est un Camus intime que nous découvrons il évoque sa naissance en Algérie, son enfance et son adolescence avec sa mère, et les rencontres qui ont profondément marqué sa vie. La pièce s’articule autour de quatre personnages et progresse selon le fil conducteur de la recherche par Camus des traces de son père mort à la guerre de 14, alors qu’il n’avait qu’un an. Dans cette quête des origines, il se rend compte que le legs essentiel de son père c’est celui d’un profond dégoût de la violence. .

Jardin des Enfeus Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 10 83 festival@festival-theatre-sarlat.com

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English : Festival des Jeux du Théatre Le premier homme

L’événement Festival des Jeux du Théatre Le premier homme Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir