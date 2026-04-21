Sarlat-la-Canéda

Festival des Jeux du Théâtre Le Schpountz

Jardin des Enfeus Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:45:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

De Marcel Pagnol

Mise en scène Delphine Depardieu et Arthur Cachia

Avec Axel Blind, Arthur Cachia, Patrick Chayriguès, Simon Gabillet, Milena Marinelli et Jean-Benoît Souilh.

Lucernaire Diffusion

Cette adaptation théâtrale a été réalisée pour l’anniversaire des 50 ans de la disparition de Marcel Pagnol (1895-1974), un de nos célèbres écrivains à la fois classique et populaire. L’action, comme celle du film sorti en 1938, se situe dans les années 40. Dès le début de la pièce, nous sommes immergés dans l’univers provençal de Pagnol Irénée, modeste garçon épicier, élevé par son oncle pour lequel il travaille, se rêve en grande vedette, persuadé d’avoir un don de naissance le destinant à une grande carrière… .

Jardin des Enfeus Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 10 83 festival@festival-theatre-sarlat.com

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English : Festival des Jeux du Théâtre Le Schpountz

L’événement Festival des Jeux du Théâtre Le Schpountz Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir