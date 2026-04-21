Sarlat-la-Canéda

Festival des Jeux du Théatre Les Trois Mousquetaires

Place de la Liberté Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 21:45:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

D’après Alexandre Dumas

Mise en scène Charlotte Matzneff

Avec Geoffrey Callènes, Stéphane Dauch, Émilien Fabrizio, Caroline Frossard, Barbara Lamballais, Xavier Lenczewski, Tonio Matias, Christophe Mie, Sandra Parra, Raphaël Hidrot, Julien Renon et Edouard Rouland

Le Grenier de Babouchka

Publié en 1844, le roman d’Alexandre Dumas, fait partie de notre patrimoine littéraire. Il a suscité de très nombreuses interprétations dans des genres différents. Cette nouvelle mise en scène place au centre, les trois histoires d’amour, car les destins amoureux et tragiques de la Reine, de Constance et de Milady sont véritablement le moteur de cette grande fresque épique et sentimentale dont l’intrigue est connue de tous un jeune Gascon, d’Artagnan, monte à la capitale pour se mettre au service du roi dans la Compagnie de ses Mousquetaires … .

Place de la Liberté Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 10 83 festival@festival-theatre-sarlat.com

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English : Festival des Jeux du Théatre Les Trois Mousquetaires

L’événement Festival des Jeux du Théatre Les Trois Mousquetaires Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir