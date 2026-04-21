Festival des Jeux du Théatre Les Trois Mousquetaires Sarlat-la-Canéda
Festival des Jeux du Théatre Les Trois Mousquetaires Sarlat-la-Canéda dimanche 26 juillet 2026.
Sarlat-la-Canéda
Festival des Jeux du Théatre Les Trois Mousquetaires
Place de la Liberté Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:45:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
D’après Alexandre Dumas
Mise en scène Charlotte Matzneff
Avec Geoffrey Callènes, Stéphane Dauch, Émilien Fabrizio, Caroline Frossard, Barbara Lamballais, Xavier Lenczewski, Tonio Matias, Christophe Mie, Sandra Parra, Raphaël Hidrot, Julien Renon et Edouard Rouland
Le Grenier de Babouchka
Publié en 1844, le roman d’Alexandre Dumas, fait partie de notre patrimoine littéraire. Il a suscité de très nombreuses interprétations dans des genres différents. Cette nouvelle mise en scène place au centre, les trois histoires d’amour, car les destins amoureux et tragiques de la Reine, de Constance et de Milady sont véritablement le moteur de cette grande fresque épique et sentimentale dont l’intrigue est connue de tous un jeune Gascon, d’Artagnan, monte à la capitale pour se mettre au service du roi dans la Compagnie de ses Mousquetaires … .
Place de la Liberté Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 10 83 festival@festival-theatre-sarlat.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival des Jeux du Théatre Les Trois Mousquetaires
L’événement Festival des Jeux du Théatre Les Trois Mousquetaires Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
À voir aussi à Sarlat-la-Canéda (Dordogne)
- KAY ! LETTRES À UN POÈTE DISPARU Sarlat-la-Canéda 25 avril 2026
- Bébés lecteurs Sarlat-la-Canéda 25 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, ASCEET24, Sarlat-la-Canéda 1 mai 2026
- Voie Verte Sarlat Cazoulès Sarlat-la-Canéda Dordogne 1 mai 2026
- Parcours de Trails Les Marthes Sarlat-la-Canéda Dordogne 1 mai 2026