Festival des jeux Place des Eiders La Tremblade

La Tremblade

Festival des jeux

Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-27 15:00:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Animation gratuite Jeux pour toute la famille !

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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17

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English :

Free entertainment Games for the whole family!

L’événement Festival des jeux La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade