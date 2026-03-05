Festival des Kampagn’arts

Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

18ème édition du festival Kampagn’Arts

Programmation

– 26 juin Toukan Toukan, les Fatals Picards, Cali, Radio Byzance

– 27 juin la Phaze, Dub Inc, Berywam, Beat Torrent, Lemon Furia.

Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 24 01 assobougetonbled@gmail.com

English :

16th Kampagn’Arts festival

Program

june 28: La Ruda, Picon Mon Amour, Kik,Molotov Brothers, Suck Da Head

june 29: Rodrigo y Gabriela , Amadou & Mariam, Davodka, Nova Twins, Vapa

