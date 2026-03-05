Festival des Kampagn’arts Saint-Paterne-Racan
Festival des Kampagn’arts Saint-Paterne-Racan vendredi 26 juin 2026.
Festival des Kampagn’arts
Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27
2026-06-26
18ème édition du festival Kampagn’Arts
Programmation
– 26 juin Toukan Toukan, les Fatals Picards, Cali, Radio Byzance
– 27 juin la Phaze, Dub Inc, Berywam, Beat Torrent, Lemon Furia.
Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 24 01 assobougetonbled@gmail.com
English :
16th Kampagn’Arts festival
Program
june 28: La Ruda, Picon Mon Amour, Kik,Molotov Brothers, Suck Da Head
june 29: Rodrigo y Gabriela , Amadou & Mariam, Davodka, Nova Twins, Vapa
