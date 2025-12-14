Festival Des livres & moi

Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant Gironde

Festival pour les ados (et un peu pour leurs parents aussi !)

Rencontres d’auteurs, ateliers, lecture musicale, jeux vidéo..

Programme et réservation malagar.fr .

Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 17 17 accueil@malagar.fr

