Festival Des livres & moi Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant
Festival Des livres & moi Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant jeudi 21 mai 2026.
Festival Des livres & moi
Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-21
Festival pour les ados (et un peu pour leurs parents aussi !)
Rencontres d’auteurs, ateliers, lecture musicale, jeux vidéo..
Programme et réservation malagar.fr .
Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 17 17 accueil@malagar.fr
English : Festival Des livres & moi
L’événement Festival Des livres & moi Saint-Maixant a été mis à jour le 2025-12-11 par La Gironde du Sud