M&M, Centre François Mauriac – Malagar, Saint-Maixant

M&M Samedi 23 mai, 20h30 Centre François Mauriac – Malagar Gironde

Gratuit sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:10:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:10:00+02:00

M&M

Marion Alzieu est une danseuse contemporaine à l’énergie sophistiquée et explosive, Mwendwa Marchand pratique le dancehall avec fougue et sensualité. Toutes deux maîtrisent le geste avec précision et vibration. Sur le plateau qu’elles partagent, elles se font face, se rapprochent, s’interrogent et se complètent. Leur occupation de la scène dévoile des interstices disponibles, avec lesquels elles jouent. C’est cette notion essentielle de l’espace, que creuse Amala Dianor en conviant ces deux danseuses virtuoses à repousser les limites de l’espace privé et commun.

Chorégraphie Amala Dianor / Musique Awir Leon / Lumières Nicolas Tallec / Direction déléguée Mélanie Roger / Production Lucie Jeannenot / photos ©Streetshuman

En partenriat avec La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux-La Rochelle dans le cadre du dispositif Danses en territoires.

Centre François Mauriac – Malagar 17 Route de Malagar, 33490 Saint-Maixant, France Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 98 17 17 http://malagar.fr [{« owner »: {« uid »: 29783353, « type »: « user »}, « data »: [{« itemCollectionDetails »: null, « priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 40, « bookingContact »: « accueil@malagar.fr », « venueId »: 152001, « showType »: « DANSE-CONTEMPORAINE », « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 100 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779561000000, « id »: 1}], « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}, {« type »: « link », « value »: « http://malagar.fr »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@malagar.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557981717 »}] Demeure girondine de l’écrivain François Mauriac, Malagar est un site exceptionnel dominant la vallée de la Garonne, la forêt des Landes, aux confins d’une région patrimoniale et viticole prestigieuse. Maison d’écrivain au cœur d’un vignoble de quinze hectares, le domaine est resté tel que François Mauriac, prix Nobel de Littérature, l’a laissé en 1968. Lieu de mémoire consacré à l’auteur du Nœud de Vipère ou entre autres du Bloc-Notes, Malagar, Patrimoine du Conseil Régional d’Aquitaine depuis 1985, est aussi un lieu de culture vivante, qui propose de mai à octobre, une saison culturelle où se croisent les disciplines : musique, théâtre, danse, cinéma, expositions, rencontres littéraires et débats d’idées.

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© Streetshuman