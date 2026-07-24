UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chevannes

Festival des Luternes 2026 rue de Chevannes Chevannes

samedi 1 août 2026 · rue de Chevannes · Chevannes

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
rue de Chevannes
Adresse
Chevannes
Ville
21220 Chevannes
Département
Côte-d'Or
Tarif
25 25 40 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chevannes

Festival des Luternes 2026

rue de Chevannes Chevannes Chevannes Côte-d’Or

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Le Festival des Luternes revient pour une seconde édition les 1er et 2 août 2026, deux journées où musique(s) et vignes s’accordent à l’unisson. Pensé comme un micro-festival bucolique à l’esprit libre et festif, l’événement célèbre la singularité artistique, le terroir vivant et les énergies créatives et musicales.

Tarif de base (25€ par jours 35€ weekend en pré-vente 40€ weekend or pré-vente)   .

rue de Chevannes Chevannes Chevannes 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des Luternes 2026

L’événement Festival des Luternes 2026 Chevannes a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1

À voir aussi à Chevannes (Côte-d'Or)