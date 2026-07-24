Informations pratiques

Chevannes

Festival des Luternes 2026

rue de Chevannes Chevannes Chevannes Côte-d’Or

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Le Festival des Luternes revient pour une seconde édition les 1er et 2 août 2026, deux journées où musique(s) et vignes s’accordent à l’unisson. Pensé comme un micro-festival bucolique à l’esprit libre et festif, l’événement célèbre la singularité artistique, le terroir vivant et les énergies créatives et musicales.

Tarif de base (25€ par jours 35€ weekend en pré-vente 40€ weekend or pré-vente) .

rue de Chevannes Chevannes Chevannes 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des Luternes 2026

L’événement Festival des Luternes 2026 Chevannes a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1