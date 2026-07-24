Festival des Luternes 2026 rue de Chevannes Chevannes
samedi 1 août 2026 · rue de Chevannes · Chevannes
Informations pratiques
Chevannes
Festival des Luternes 2026
rue de Chevannes Chevannes Chevannes Côte-d’Or
Tarif : 25 – 25 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Le Festival des Luternes revient pour une seconde édition les 1er et 2 août 2026, deux journées où musique(s) et vignes s’accordent à l’unisson. Pensé comme un micro-festival bucolique à l’esprit libre et festif, l’événement célèbre la singularité artistique, le terroir vivant et les énergies créatives et musicales.
Tarif de base (25€ par jours 35€ weekend en pré-vente 40€ weekend or pré-vente) .
rue de Chevannes Chevannes Chevannes 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival des Luternes 2026
L’événement Festival des Luternes 2026 Chevannes a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
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