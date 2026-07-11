Informations pratiques

Chevannes

Festival des Luternes 2026

Chevannes Côte-d’Or

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le Festival des Luternes revient pour une seconde édition les 1er et 2 août 2026, deux journées où musique(s) et vignes s’accordent à l’unisson. Pensé comme un micro-festival bucolique à l’esprit libre et festif, l’événement célèbre la singularité artistique, le terroir vivant et les énergies créatives et musicales.

Imaginé par le Studio Luternes, collectif fondé par le vigneron-musicien Louis-Auguste Duband, le festival propose une expérience aussi sincère qu’atypique au cœur des vignes concerts, découvertes sonores, convivialité, plaisirs du goût et scénographie champêtre s’y mêlent dans une atmosphère chaleureuse et doucement débridée.

Pendant deux jours, le coteau se transforme en pressoir éphémère de grooves respirants et de tempos vibrants, de franche convivialité et de bons moments. Une programmation musicale éclectique viendra rythmer ce rendez-vous estival où se retrouvent amateurs de musique, amoureux du vin et autres esprits curieux. .

Chevannes 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival des Luternes 2026

L’événement Festival des Luternes 2026 Chevannes a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Gevrey-Nuits| 2*