Un jour une église Chevannes Place de l’église Chevannes vendredi 24 juillet 2026.

Chevannes

Un jour une église Chevannes

Place de l’église L’église Saint-Pierre-Saint-Paul Chevannes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-28

Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées. .

Place de l’église L’église Saint-Pierre-Saint-Paul Chevannes 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté patrice.wahlen@wanadoo.fr

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English : Un jour une église Chevannes

L’événement Un jour une église Chevannes Chevannes a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Auxerrois