Un jour une église Chevannes Place de l’église Chevannes
Un jour une église Chevannes Place de l’église Chevannes vendredi 24 juillet 2026.
Chevannes
Un jour une église Chevannes
Place de l’église L’église Saint-Pierre-Saint-Paul Chevannes Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-28
Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées. .
Place de l’église L’église Saint-Pierre-Saint-Paul Chevannes 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté patrice.wahlen@wanadoo.fr
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English : Un jour une église Chevannes
L’événement Un jour une église Chevannes Chevannes a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Auxerrois
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