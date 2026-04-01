Informations pratiques

Moncrabeau

Festival des Menteurs

Au cœur du village Moncrabeau Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Chaque été, le village de Moncrabeau devient la capitale mondiale… des menteurs ! La célèbre Fête des Menteurs revient les 1er et 2 août 2026 pour un week-end plein d’humour, de traditions et de bonne humeur.

Au programme concours de menteries, intronisations à l’Académie des Menteurs, animations de rue, marché, repas festifs et ambiance conviviale dans tout le village.

Samedi 1 aout:

-vers 17h animations diverses pour les enfants

-18h30 Messe en l’église de Moncrabeau

-19h Soirée conviviale, avec restauration sur place et animation musicale avec le groupe Marion et les Garçons.

Dimanche 2 aout:

– Toute la journée, vide grenier aux abords du monument au morts ainsi qu’un Marché Gourmand

-10h30 danses Folkloriques Gasconnes avec les Cabris d’Albret

-15h Concours International de Menteries (entrée payante)

-18h30 Sacre du Roi 2026

En suivant soirée animée par une Bandas. .

Au cœur du village Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 37 77 83 academiedesmenteurs@wanadoo.fr

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English : Festival des Menteurs

L’événement Festival des Menteurs Moncrabeau a été mis à jour le 2026-04-01 par OT de l’Albret