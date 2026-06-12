Festival des Nuits de la Mayenne: Ci-Gisait Cyrano La Bazouge-des-Alleux vendredi 17 juillet 2026.

La Bazouge-des-Alleux

Festival des Nuits de la Mayenne: Ci-Gisait Cyrano

Jardin de la mairie La Bazouge-des-Alleux Mayenne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 22:45:00

Date(s) :

2026-07-17

Spectacle de théâtre avec la Compagnie Crescite

Avant-spectacle

A 19h30: Visite du village par une guide-conférencière du Pays d’Art et d’Histoire (45 min.) Gratuit

Foodtruck et buvette à partir de 19h .

A 21h30: Théâtre Ci-Gisait Cyrano

Cyrano, héros au grand nez, cache derrière son panache admirable, une humanité plus contrastée. Dans cette version épurée pour trois comédiens, le texte d’Edmond Rostand prend vie dans toute sa poésie, ses tirades légendaires et son romantisme flamboyant. Le spectacle explore l’amour, l’amitié et les illusions du cœur, tout en jouant avec les attentes du spectateur et dévoile les fragilités cachées de ses personnages.

A partir de 10 ans, durée: 1h10.

Accès PMR et boucles magnétiques

Billetterie en ligne et à l’Office de tourisme de Ste Suzanne les Coëvrons. .

Jardin de la mairie La Bazouge-des-Alleux 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60 info@coevrons-tourisme.com

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English :

Theater performance by the Crescite Company

L’événement Festival des Nuits de la Mayenne: Ci-Gisait Cyrano La Bazouge-des-Alleux a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons