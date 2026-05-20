Festival des Nuits de la Mayenne Rue de Caen Pré-en-Pail-Saint-Samson

Pré-en-Pail-Saint-Samson

Festival des Nuits de la Mayenne

Rue de Caen Ecole du Belvédère Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Festival des Nuits de la Mayenne

Avant-spectacle

Vendredi 24 juillet

École du Belvédère Pré-en-Pail

Visites guidées du théâtre Émile Lemaître De 19 à 21h Gratuit

Restauration (saucisse/frites) et buvette à partir de 19h

Théâtre

Antigone

TRPL De Sophocle

Le mythe d’Antigone nous fait se poser une question simple Que serions-nous prêts à faire, face à l’injustice ? . Lorsqu’on refuse à son frère une sépulture digne, Antigone prend une pelle et l’enterre au risque de sa vie. Ce qui compte, pour elle, c’est son frère. Dans un monde où l’individualisme domine, Antigone nous invite à écouter notre cœur plutôt que de nous plier aveuglément à l’autorité. Du haut de ses 2400 ans, ce personnage de la tragédie grecque semble être l’une des premières voix d’une longue lignée de résistants courageux qui ont su dire non.

Vendredi 24 juillet 21h30 Durée 1h20

École du Belvédère Pré-en-Pail

Tout public

Tarifs

Prévente 18€

Sur place 21€

Réduit 12€ .

Rue de Caen Ecole du Belvédère Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 60 90 contact@nuitsdelamayenne.com

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Festival des Nuits de la Mayenne

L’événement Festival des Nuits de la Mayenne Pré-en-Pail-Saint-Samson a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs