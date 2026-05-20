Festival des Nuits de la Mayenne Rue de Caen Pré-en-Pail-Saint-Samson
Festival des Nuits de la Mayenne Rue de Caen Pré-en-Pail-Saint-Samson vendredi 24 juillet 2026.
Pré-en-Pail-Saint-Samson
Festival des Nuits de la Mayenne
Rue de Caen Ecole du Belvédère Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Festival des Nuits de la Mayenne
Avant-spectacle
Vendredi 24 juillet
École du Belvédère Pré-en-Pail
Visites guidées du théâtre Émile Lemaître De 19 à 21h Gratuit
Restauration (saucisse/frites) et buvette à partir de 19h
Théâtre
Antigone
TRPL De Sophocle
Le mythe d’Antigone nous fait se poser une question simple Que serions-nous prêts à faire, face à l’injustice ? . Lorsqu’on refuse à son frère une sépulture digne, Antigone prend une pelle et l’enterre au risque de sa vie. Ce qui compte, pour elle, c’est son frère. Dans un monde où l’individualisme domine, Antigone nous invite à écouter notre cœur plutôt que de nous plier aveuglément à l’autorité. Du haut de ses 2400 ans, ce personnage de la tragédie grecque semble être l’une des premières voix d’une longue lignée de résistants courageux qui ont su dire non.
Vendredi 24 juillet 21h30 Durée 1h20
École du Belvédère Pré-en-Pail
Tout public
Tarifs
Prévente 18€
Sur place 21€
Réduit 12€ .
Rue de Caen Ecole du Belvédère Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 60 90 contact@nuitsdelamayenne.com
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Festival des Nuits de la Mayenne
L’événement Festival des Nuits de la Mayenne Pré-en-Pail-Saint-Samson a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs