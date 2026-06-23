AGENDA · Montfarville
Festival des Orgues en Val de Saire orgue, cor Rue de la Poste Montfarville
jeudi 16 juillet 2026 · Rue de la Poste · Montfarville
Informations pratiques
Montfarville
Festival des Orgues en Val de Saire orgue, cor
Rue de la Poste Eglise Montfarville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Tom RIOULT (orgue), Pierre-Antoine LALANDE (cor)
Eglise de Montfarville. .
Rue de la Poste Eglise Montfarville 50760 Manche Normandie
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English : Festival des Orgues en Val de Saire orgue, cor
L’événement Festival des Orgues en Val de Saire orgue, cor Montfarville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cotentin Le Val de Saire
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