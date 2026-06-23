Festival des Orgues en Val de Saire orgue, cor Rue de la Poste Montfarville

jeudi 16 juillet 2026 · Rue de la Poste · Montfarville

Informations pratiques

Montfarville

Festival des Orgues en Val de Saire orgue, cor

Rue de la Poste Eglise Montfarville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Tom RIOULT (orgue), Pierre-Antoine LALANDE (cor)

Eglise de Montfarville. .

Rue de la Poste Eglise Montfarville 50760 Manche Normandie

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English : Festival des Orgues en Val de Saire orgue, cor

L’événement Festival des Orgues en Val de Saire orgue, cor Montfarville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cotentin Le Val de Saire