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Festival des Orgues en Val de Saire orgue, cor Rue de la Poste Montfarville

jeudi 16 juillet 2026 · Rue de la Poste · Montfarville

Festival des Orgues en Val de Saire orgue, cor Rue de la Poste Montfarville

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue de la Poste
Adresse
Eglise
Ville
50760 Montfarville
Département
Manche
Tarif

Montfarville

Festival des Orgues en Val de Saire orgue, cor

Rue de la Poste Eglise Montfarville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Tom RIOULT (orgue), Pierre-Antoine LALANDE (cor)
Eglise de Montfarville.   .

Rue de la Poste Eglise Montfarville 50760 Manche Normandie  

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English : Festival des Orgues en Val de Saire orgue, cor

L’événement Festival des Orgues en Val de Saire orgue, cor Montfarville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cotentin Le Val de Saire

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