Festival des Papillonades Saint-André-des-Eaux
Festival des Papillonades Saint-André-des-Eaux samedi 13 juin 2026.
Saint-André-des-Eaux
Festival des Papillonades
Bétineuc Saint-André-des-Eaux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
21ème édition du festival caritatif et humanitaire de Saint-André des Eaux.
2 jours de concerts, spectacles et animations à apprécier en famille ou entre amis.
Programmation musicale
à venir
Programmation spectacles
à venir
Buvette, restauration, marché des artisans, balades à poney, grimpe d’arbre, maquillage, jeux en bois .
Bétineuc Saint-André-des-Eaux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Festival des Papillonades Saint-André-des-Eaux a été mis à jour le 2026-04-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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