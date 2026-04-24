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Festival des Papillonades Saint-André-des-Eaux

Festival des Papillonades Saint-André-des-Eaux samedi 13 juin 2026.

Adresse : Bétineuc

Ville : 22630 Saint-André-des-Eaux

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Saint-André-des-Eaux

Festival des Papillonades

Bétineuc Saint-André-des-Eaux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

21ème édition du festival caritatif et humanitaire de Saint-André des Eaux.
2 jours de concerts, spectacles et animations à apprécier en famille ou entre amis.

Programmation musicale
à venir
Programmation spectacles
à venir

Buvette, restauration, marché des artisans, balades à poney, grimpe d’arbre, maquillage, jeux en bois   .

Bétineuc Saint-André-des-Eaux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Festival des Papillonades Saint-André-des-Eaux a été mis à jour le 2026-04-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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