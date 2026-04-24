Saint-André-des-Eaux

Festival des Papillonades

Bétineuc Saint-André-des-Eaux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

21ème édition du festival caritatif et humanitaire de Saint-André des Eaux.

2 jours de concerts, spectacles et animations à apprécier en famille ou entre amis.

Programmation musicale

à venir

Programmation spectacles

à venir

Buvette, restauration, marché des artisans, balades à poney, grimpe d’arbre, maquillage, jeux en bois .

Bétineuc Saint-André-des-Eaux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Festival des Papillonades Saint-André-des-Eaux a été mis à jour le 2026-04-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme