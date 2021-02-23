Palourdes fest Saint-André-des-Eaux

Saint-André-des-Eaux

Palourdes fest

Esplanade devant la salle des fêtes Saint-André-des-Eaux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre du Festival Les Palourdes, l’association Hameaux Légers s’associe à l’Eprouvette pour proposer à toutes et tous trois soirées de fête et de musique à Saint-André-des-Eaux !

3 soirées festives !

Entrée prix libre et conscient pour payer les artistes (si on arrive à une moyenne de 10€ par personne on est dans les clous !)

A manger, à boire, à danser !

Vendredi 22 (20h45-0h00)

– 20h45 J’aurais pas fait comme ça Compagnie Ocus (Théâtre)

Un hommage à la tentative collective au milieu d’un monde dicté par nos nombrils.

Six individus, qui ont l’air de se connaître depuis toujours, entrent en trombe pour installer leurs pénates. La mécanique est faite de petits faux-pas, d’égos ravalés, de prises de décisions à la va-vite, de moments de grâce, d’outils de partage de parole employés à mauvais escient, de grandes théories et de doutes profonds. […]

On voit naître une petite fête à la dérive. Une cérémonie qui ne se dit pas comme telle.

– 21h30 Scène ouverte

La traditionnelle scène ouverte, par les festivalier·es des Palourdes

– 23h-0h00 SolOrkestar (Balkans, charrette & loop station)

Spectacle sous Licence Art Libre.

Sur sa charrette à nulle autre pareille, l’énigmatique Vlad Lăutarescu se mesure aux monstres de la musique des Balkans. Violon, clarinettes, kaval bulgare ou roumain, basse, percussions… c’est un instrumentarium gargantuesque qui passe à la moulinette de sa loop station conçue sur mesure.

Samedi 23 (21h-2h)

– 21h Tinaa version trio (rap et chant)

Issue de l’univers de la chanson à texte et inspirée tantôt de Mano Solo, de Piaf ou de Dooz Kawa, Tinaa propose un projet mêlant boom bap et trap.

Entre flow hip-hop et chant, entre spleen et colère, elle vous emmène dans son univers à sa façon, en toute authenticité.

Tinaa parle de sa vie et de celle des autres une invitation à regarder en soi comme dans un miroir. Son projet est une ode à la vulnérabilité, portée avec un aplomb fascinant. L’intime devient chez elle une prise de position politique.

Avec

Rel sôli (Backeuse Choriste Danseuse)

Mike Fly (Guitariste Beatboxeur Dj Backeur)

– 22h Batucada Sandoba (batucada survoltée)

La batuc’ de Saint Dédé jouera son nouveau spectacle 2025 ! Une vingtaine de percussionnistes enjoués et pleins d’énergie vous réveillent les oreilles et vous emmènent découvrir des rythmes du brésil…mais pas que !

– 22h45 TedaAk (techno punk queer)

TedaAk est une identité artistique transdisciplinaire dans laquelle se mêlent écriture, performance et musique électronique. A la croisée du concert et du spectacle, il invite les réflexions politiques et existentielles à (re)prendre possession de nos corps sur le dancefloor.

De ces créations par association d’idées, déconstruction et collages, émergent des narrations déroutantes dans lesquelles la poésie se révèle avec ou sans ironie.

– 0h00-2h Head In Sol & El Wacab (afrobeat, bailefunk, commercial non consensuel, bassmusic, raggaeton )

Un B2B exclusif à St André des Eaux la réunification entre booty shake et ondes cosmiques, entre musiques commerciales problématiques et banger techno-wokiste. T’attends pas à une communication ou à une scénographie chiadée, ces deux là sont BANCAUX mais LOCAUX (la légende raconte qu’ils résident à moins de 50m du site du festival) ! Ils ne sont pas là pour des démonstrations techniques ou des performances égotiques, un seul objectif commun les rassemble faire bouger des FIAKS !

Dimanche 24 (21h-0h00)

– 21h La Chorale de la Dev (chants du monde)

Ensemble vocal amateur local, avec un répertoire de chants du monde chaleureux et vibrant.

– 21h30 ¡Colectiva! (Polyphonies féministes et percussions d’Amérique latine)

C’est une embarcation chantée et orchestrée

pour les droits des femmes

c’est un collectif qui fait le choix de la musique

pour transformer la colère en liberté….

Le Labo Colectiva est un groupe de 16 musiciennes, chanteuses, instrumentistes, metteuse en scène, administratrices de production, professionnelles et amatrices de la musique, qui interprète des chansons issues en grande partie d’un répertoire d’Amérique Latine pour les droits des femmes.

– 23h-0h00 Elesa par l’ensemble MZE Shina (Polyphonies de Géorgie et percussions)

MZE SHINA a bâti un programme des chants de travail collectif, de rituels et de banquets. Une fusion des voix et timbres des percussions en partant d’arrangements et d’improvisation des chants géorgiens.

Pour cette création, Mze Shina a fait appel à Laurent Cavalié (arrangeur de La Mal Coiffée) comme conseiller artistique.

– Le bar et le restau du site sont ouverts dès 19h à tous les publics.

– Les deux soirées organisées en partenariat avec l’Eprouvette sont ouvertes aux publics non détenteurs d’un pass festival Les Palourdes. Il suffit de payer l’entrée aux concerts, à prix libre. Les détenteurs d’un pass Festival Les Palourdes ont accès au site des concerts avec leur bracelet.

En savoir plus sur le festival Les Palourdes

Le festival organise, du vendredi 22 au lundi 25 mai 2026, des conférences, ateliers et tables rondes autours des nouvelles façons d’aborder la question de l’habitat.

Organisé par l’association Hameaux Légers, le Festival Les Palourdes (parce qu’on aime les maisons pas lourdes) est de retour pour sa 5ème édition, avec 4 jours de festival !

‍Un festival à l’esprit léger pour expérimenter d’autres manières d’habiter ! .

Esplanade devant la salle des fêtes Saint-André-des-Eaux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Palourdes fest Saint-André-des-Eaux a été mis à jour le 2026-04-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme