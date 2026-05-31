Festival des Parcours de vie au cinéma, notre patrimoine vivant, Louis Nodon, Vernoux-en-Vivarais

Festival des Parcours de vie au cinéma, notre patrimoine vivant 18 – 20 septembre Louis Nodon Ardèche

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association ABEPIC anime chaque année depuis 2018 des ateliers pour permettre à un petit groupe de seniors de réaliser un film court qui retrace leur histoire et de la partager au cinéma. Riche d’un catalogue de 60 films réalisés, nous proposons notre premier festival.

Transmettre nos histoires individuelles, c’est consolider les liens intergénérationnels, rapprocher les communautés, intégrer nos différences et redonner leur rôle aux aînés.

Partager l’intime de nos histoires, les émotions ressenties, les valeurs et le sens, c’est contribuer à nous relier, retrouver du commun et refonder notre rapport au vivant.

Pour tenter de répondre à ces grandes interrogations, nous proposons :

56 films courts

1 documentaire

2 tables rondes

1 spectacle

3 lectures musicales

1 conférence gesticulée

6 expositions

Bande-annonce : https://vimeo.com/1194670017

Site Internet : www.abepic.org

Louis Nodon 4 Av. de Privas, 07240 Vernoux-en-Vivarais, France Vernoux-en-Vivarais 07240 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« data »: {« author »: « ABEPIC », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Bande annonce du festival des Parcours de vie au cinu00e9ma », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/2160376496-34490dca953a595bafd2d02a357c99fe16969c8e59b2b601ecf1024686f92dd7-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/1194670017 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/user70183490 », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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