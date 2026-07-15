AGENDA · Saint-Vaast-la-Hougue
Festival des passeurs de blues Saint-Vaast-la-Hougue
samedi 24 octobre 2026 · Saint-Vaast-la-Hougue
Informations pratiques
Saint-Vaast-la-Hougue
Festival des passeurs de blues
Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 13:00:00
fin : 2026-10-24 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24
14 concerts gratuits en ville. Consulter le site www.lespasseursdeblues.fr pour connaitre les groupes, lieux et horaires. .
Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 37 30 55 98
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English : Festival des passeurs de blues
L’événement Festival des passeurs de blues Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire
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