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Festival des passeurs de blues Saint-Vaast-la-Hougue

samedi 24 octobre 2026 · Saint-Vaast-la-Hougue

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
13:00:00
Ville
50550 Saint-Vaast-la-Hougue
Département
Manche
Tarif

Saint-Vaast-la-Hougue

Festival des passeurs de blues

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 13:00:00
fin : 2026-10-24 18:00:00

Date(s) :
2026-10-24

14 concerts gratuits en ville. Consulter le site www.lespasseursdeblues.fr pour connaitre les groupes, lieux et horaires.   .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 37 30 55 98 

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English : Festival des passeurs de blues

L’événement Festival des passeurs de blues Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire

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