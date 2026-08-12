Festival des passionnés Saint-Georges-des-Groseillers
samedi 31 octobre 2026 · Saint-Georges-des-Groseillers
Informations pratiques
Saint-Georges-des-Groseillers
Festival des passionnés
Complexe MAURICE LECOQ Saint-Georges-des-Groseillers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-11-01 19:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Dans un même lieu, des créateurs de bijoux, de couture, de service du bien être…
Des commerçants qui n’ont pas de lieu de vente, qui veulent se faire découvrir et faire découvrir leur passion, dans tous les domaines .
Complexe MAURICE LECOQ Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie +33 6 59 75 52 93 festivaldespassionnes61@gmail.com
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English : Festival des passionnés
L’événement Festival des passionnés Saint-Georges-des-Groseillers a été mis à jour le 2026-08-12 par Flers agglo