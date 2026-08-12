Informations pratiques

Saint-Georges-des-Groseillers

Festival des passionnés

Complexe MAURICE LECOQ Saint-Georges-des-Groseillers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 10:00:00

fin : 2026-11-01 19:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Dans un même lieu, des créateurs de bijoux, de couture, de service du bien être…

Des commerçants qui n’ont pas de lieu de vente, qui veulent se faire découvrir et faire découvrir leur passion, dans tous les domaines .

Complexe MAURICE LECOQ Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie +33 6 59 75 52 93 festivaldespassionnes61@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des passionnés

L’événement Festival des passionnés Saint-Georges-des-Groseillers a été mis à jour le 2026-08-12 par Flers agglo