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Festival des passionnés Saint-Georges-des-Groseillers

samedi 31 octobre 2026 · Saint-Georges-des-Groseillers

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Complexe MAURICE LECOQ
Ville
61100 Saint-Georges-des-Groseillers
Département
Orne
Tarif

Saint-Georges-des-Groseillers

Festival des passionnés

Complexe MAURICE LECOQ Saint-Georges-des-Groseillers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-11-01 19:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Dans un même lieu, des créateurs de bijoux, de couture, de service du bien être…
Des commerçants qui n’ont pas de lieu de vente, qui veulent se faire découvrir et faire découvrir leur passion, dans tous les domaines   .

Complexe MAURICE LECOQ Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie +33 6 59 75 52 93  festivaldespassionnes61@gmail.com

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English : Festival des passionnés

L’événement Festival des passionnés Saint-Georges-des-Groseillers a été mis à jour le 2026-08-12 par Flers agglo

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