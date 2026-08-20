Spectacle – Muse à Nu – Effeuillage burlesque et histoire de l’art, 2 angles, Saint-Georges-des-Groseillers

Informations pratiques

Spectacle – Muse à Nu – Effeuillage burlesque et histoire de l’art Vendredi 11 septembre, 19h30 2 angles Orne

Ouverture des portes à 19h30, début du spectacle à 20h. Entrée libre, sortie au chapeau (prévoir la monnaie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00

2 angles Rue du Pré Neuf, 61100 Saint Georges Des Groseillers Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « lesamusees@gmail.com »}]

Votre guide Jill Delatour vous invite pour une visite de musée un peu spéciale. Ici, les tableaux prennent vie, s’effeuillent et questionnent la représentation des corps dans l’art, mais pas que…