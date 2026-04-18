Festival des petites églises de montagne AZET Eglise Azet
Festival des petites églises de montagne AZET Eglise Azet mardi 28 juillet 2026.
Azet
Festival des petites églises de montagne AZET
Eglise AZET Azet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
TRIO Amor, Bassa, Classic
Diana Higbee: chant, Eric Franceries: guitare, Chloé Franceries: flûte traversière
.
Eglise AZET Azet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie fpem.aurelouron@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Amor, Bassa, Classic TRIO
Diana Higbee: vocals, Eric Franceries: guitar, Chloé Franceries: flute
L’événement Festival des petites églises de montagne AZET Azet a été mis à jour le 2026-04-18 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
À voir aussi à Azet (Hautes-Pyrénées)
- PYRENEES CYCL’N TRIP 2026 Col de Val Louron-Azet Azet 13 juillet 2026
- Ouverture de l’église d’Azet Eglise Azet 3 août 2026
- Ouverture de l’église d’Azet Eglise Azet 10 août 2026