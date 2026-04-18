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Festival des petites églises de montagne AZET Eglise Azet

Festival des petites églises de montagne AZET Eglise Azet mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : AZET

Ville : 65170 Azet

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Azet

Festival des petites églises de montagne AZET

Eglise AZET Azet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

TRIO Amor, Bassa, Classic
Diana Higbee: chant, Eric Franceries: guitare, Chloé Franceries: flûte traversière
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Eglise AZET Azet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie   fpem.aurelouron@gmail.com

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English :

Amor, Bassa, Classic TRIO
Diana Higbee: vocals, Eric Franceries: guitar, Chloé Franceries: flute

L’événement Festival des petites églises de montagne AZET Azet a été mis à jour le 2026-04-18 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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