Festival des petites églises de montagne SAINT-LARY SOULAN SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Festival des petites églises de montagne SAINT-LARY SOULAN

SAINT-LARY-SOULAN Chapelle Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Le samedi 5 septembre à 18h30 en la chapelle Ste Marie de St Lary, un concert avec le Jazz Deux souffleurs

sur un fil joué par Daniel Zimmermann au trombone et Eric Suva au saxophone.

Festival des petites églises de montagne 20ème anniversaire. Libre participation. .

SAINT-LARY-SOULAN Chapelle Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie fpem.aurelouron@gmail.com

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English :

On Saturday, September 5, at 6:30 p.m. at the Sainte-Marie Chapel in St. Lary, a concert featuring Jazz: %AB Two Wind Players

on a String %BB, performed by Daniel Zimmermann on trombone and Eric Suva on saxophone.

L’événement Festival des petites églises de montagne SAINT-LARY SOULAN Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de St Lary|CDT65