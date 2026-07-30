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Festival des petites églises de montagne SAINT-LARY SOULAN SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

samedi 5 septembre 2026 · SAINT-LARY-SOULAN · Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
SAINT-LARY-SOULAN
Adresse
Chapelle
Ville
65170 Saint-Lary-Soulan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Saint-Lary-Soulan

Festival des petites églises de montagne SAINT-LARY SOULAN

SAINT-LARY-SOULAN Chapelle Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Le samedi 5 septembre à 18h30 en la chapelle Ste Marie de St Lary, un concert avec le Jazz Deux souffleurs
sur un fil joué par Daniel Zimmermann au trombone et Eric Suva au saxophone.
Festival des petites églises de montagne 20ème anniversaire. Libre participation.   .

SAINT-LARY-SOULAN Chapelle Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie   fpem.aurelouron@gmail.com

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English :

On Saturday, September 5, at 6:30 p.m. at the Sainte-Marie Chapel in St. Lary, a concert featuring Jazz: %AB Two Wind Players
on a String %BB, performed by Daniel Zimmermann on trombone and Eric Suva on saxophone.

L’événement Festival des petites églises de montagne SAINT-LARY SOULAN Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de St Lary|CDT65

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