Festival des Places 2026

Chaque week-end, le Festival des Places propose des ateliers gratuits animés par les artistes invités par le Théâtre de la Ville ainsi que des spectacles ouverts à toutes et tous.

Le Festival des Places va à la rencontre des parisiennes et des parisiens et fait dialoguer arts,

pensées et urbanités aux côtés de grandes figures de la scène contemporaine, pour des moments de partages multiculturels et intergénérationnels.

Du 25 avril à octobre 2026, le Théâtre de la Ville investit plusieurs places parisiennes – la place du Châtelet, la place d’Italie, la place des Fêtes et d’autres places – afin d’ouvrir les imaginaires et les pratiques artistiques au plus grand nombre et faire circuler la création

hors les murs : la culture à ciel ouvert.

AU CŒUR DU PROJET, LES ATELIERS DE PRATIQUE AMATEUR,

ANIMÉS PAR DES ARTISTES INTERNATIONAUX ET LEURS COLLABORATEURS.TRICES :

Angelin Preljocaj, Anne Teresa De Keersmaeker, Christos Papadopoulos, Ambra Senatore,

Silvia Gribaudi, Bruno Guillore de la cie Hofesh Shechter, Bruno Bouché et le Ballet de l’Opéra national du Rhin…

En tout, plus de 20 ateliers de pratique sont prévus mais aussi des concerts,

performances, contes, bals, siestes musicales, rencontres.

SAMEDI 25 AVRIL 2026

10H – 11H30 ● TDV-Sarah Bernhardt_Hall

BOXE & PING-PONG-POÉSIE

Avec Paris Université Club



Sport et poésie se rencontrent

dans des joutes ludiques, rythmées

et ouvertes à toutes et tous.

11H30 – 13H ● Place du Châtelet

ATELIER DE DANSE

Avec Bruno Guillore

(Hofesh Shechter Company)



Un événement : atelier exceptionnel

avec le directeur artistique associé

de la Hofesh Shechter Company,

intense et physique.

15H30 – 17 H ● TDV-Sarah Bernhardt_Hall

ATELIER DE CHANT

En partenariat avec LE Buff

et Chant Pour Tous



Circle Song, un atelier de chant

pour toutes et tous : une expérience collective fondée

sur l’écoute et la polyphonie.

18H30 – 20H ● Place du Châtelet

CONCERT



Avec Sofiane Saidi



Figure majeure du raï électro,

Sofiane Saidi enflamme la place

avec un live puissant et festif.

SAMEDI 2 MAI 2026

9H30 – 11H ● TDV-Sarah Bernhardt_Hall

ATELIER ART & SPORT



Avec Paris Université Club



Sport et poésie se rencontrent dans des joutes

ludiques, rythmées et ouvertes à toutes et tous.

11H30 – 13H ● Place du Châtelet

ATELIER DE DANSE



Avec Bruno Bouché (Ballet du Rhin)



Un événement : atelier avec le directeur du Ballet

du Rhin, autour de l’écriture chorégraphique.

14H30 – 15H ● Place du Châtelet

VERTICALE DE POCHE

Avec Cie Retouramont



Bérangère Roussel et Nathalie Tedesco



Danse aérienne sur façade : un spectacle

saisissant entre vertige, poésie et architecture.

16H – 16H30 ● Place du Châtelet

VERTICALE DE POCHE

Avec Cie Retouramont



Bérangère Roussel et Nathalie Tedesco



Corps suspendus et déplacements verticaux :

une autre manière d’habiter l’espace urbain.

18H30 – 20H30 ● Place du Châtelet

CONCERT TI’BAL TRIBAL

Avec André Minvielle

Un concert jubilatoire mêlant jazz, voix, occitan

et improvisation dans une grande liberté.

19H – 19H20 ● TDV-Sarah Bernhardt_Hall

TOTEM

Avec Cie Retouramont



Lucie Astier, Cybille Soulier,

Nathalie Tedesco et Julien Ledru



Une forme courte et aérienne, collective

et poétique, autour de l’équilibre et du lien.

Réservation

SESSION 1



Réservations ouvertes dès le jeudi 2 avril

pour les 5 premières

journées d’ateliers*

SESSION 2



Réservations ouvertes dès le mercredi 6 mai

pour les 5 journées

d’ateliers suivantes

Chaque week-end, un samedi ou un dimanche,

plusieurs ateliers

investissent l’espace public.

*Ainsi que des spectacles

des deux premières journées,

les 25 avril et 2 mai.

Ouverture des réservations

pour le reste du mois de mai

à partir du 15 avril.

D’avril à octobre 2026, le Théâtre de la Ville vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition du Festival des Places, sur la Place du Châtelet et d’autres places dans Paris !

Du jeudi 02 avril 2026 au samedi 31 octobre 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-01T00:59:59+01:00

Date(s) :



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