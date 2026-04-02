Festival des Places 2026
Festival des Places 2026 jeudi 2 avril 2026.
Chaque week-end, le Festival des Places propose des ateliers gratuits animés par les artistes invités par le Théâtre de la Ville ainsi que des spectacles ouverts à toutes et tous.
Le Festival des Places va à la rencontre des parisiennes et des parisiens et fait dialoguer arts,
pensées et urbanités aux côtés de grandes figures de la scène contemporaine, pour des moments de partages multiculturels et intergénérationnels.
Du 25 avril à octobre 2026, le Théâtre de la Ville investit plusieurs places parisiennes – la place du Châtelet, la place d’Italie, la place des Fêtes et d’autres places – afin d’ouvrir les imaginaires et les pratiques artistiques au plus grand nombre et faire circuler la création
hors les murs : la culture à ciel ouvert.
AU CŒUR DU PROJET, LES ATELIERS DE PRATIQUE AMATEUR,
ANIMÉS PAR DES ARTISTES INTERNATIONAUX ET LEURS COLLABORATEURS.TRICES :
Angelin Preljocaj, Anne Teresa De Keersmaeker, Christos Papadopoulos, Ambra Senatore,
Silvia Gribaudi, Bruno Guillore de la cie Hofesh Shechter, Bruno Bouché et le Ballet de l’Opéra national du Rhin…
En tout, plus de 20 ateliers de pratique sont prévus mais aussi des concerts,
performances, contes, bals, siestes musicales, rencontres.
SAMEDI 25 AVRIL 2026
10H – 11H30 ● TDV-Sarah Bernhardt_Hall
BOXE & PING-PONG-POÉSIE
Avec Paris Université Club
Sport et poésie se rencontrent
dans des joutes ludiques, rythmées
et ouvertes à toutes et tous.
11H30 – 13H ● Place du Châtelet
ATELIER DE DANSE
Avec Bruno Guillore
(Hofesh Shechter Company)
Un événement : atelier exceptionnel
avec le directeur artistique associé
de la Hofesh Shechter Company,
intense et physique.
15H30 – 17 H ● TDV-Sarah Bernhardt_Hall
ATELIER DE CHANT
En partenariat avec LE Buff
et Chant Pour Tous
Circle Song, un atelier de chant
pour toutes et tous : une expérience collective fondée
sur l’écoute et la polyphonie.
18H30 – 20H ● Place du Châtelet
CONCERT
Avec Sofiane Saidi
Figure majeure du raï électro,
Sofiane Saidi enflamme la place
avec un live puissant et festif.
SAMEDI 2 MAI 2026
9H30 – 11H ● TDV-Sarah Bernhardt_Hall
ATELIER ART & SPORT
Avec Paris Université Club
Sport et poésie se rencontrent dans des joutes
ludiques, rythmées et ouvertes à toutes et tous.
11H30 – 13H ● Place du Châtelet
ATELIER DE DANSE
Avec Bruno Bouché (Ballet du Rhin)
Un événement : atelier avec le directeur du Ballet
du Rhin, autour de l’écriture chorégraphique.
14H30 – 15H ● Place du Châtelet
VERTICALE DE POCHE
Avec Cie Retouramont
Bérangère Roussel et Nathalie Tedesco
Danse aérienne sur façade : un spectacle
saisissant entre vertige, poésie et architecture.
16H – 16H30 ● Place du Châtelet
VERTICALE DE POCHE
Avec Cie Retouramont
Bérangère Roussel et Nathalie Tedesco
Corps suspendus et déplacements verticaux :
une autre manière d’habiter l’espace urbain.
18H30 – 20H30 ● Place du Châtelet
CONCERT TI’BAL TRIBAL
Avec André Minvielle
Un concert jubilatoire mêlant jazz, voix, occitan
et improvisation dans une grande liberté.
19H – 19H20 ● TDV-Sarah Bernhardt_Hall
TOTEM
Avec Cie Retouramont
Lucie Astier, Cybille Soulier,
Nathalie Tedesco et Julien Ledru
Une forme courte et aérienne, collective
et poétique, autour de l’équilibre et du lien.
Réservation
SESSION 1
Réservations ouvertes dès le jeudi 2 avril
pour les 5 premières
journées d’ateliers*
SESSION 2
Réservations ouvertes dès le mercredi 6 mai
pour les 5 journées
d’ateliers suivantes
Chaque week-end, un samedi ou un dimanche,
plusieurs ateliers
investissent l’espace public.
*Ainsi que des spectacles
des deux premières journées,
les 25 avril et 2 mai.
Ouverture des réservations
pour le reste du mois de mai
à partir du 15 avril.
D’avril à octobre 2026, le Théâtre de la Ville vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition du Festival des Places, sur la Place du Châtelet et d’autres places dans Paris !
Du jeudi 02 avril 2026 au samedi 31 octobre 2026 :
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-02T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-01T00:59:59+01:00
Date(s) :