Festival des plantes nouvelles Place de la Libération Saint-Nicolas-d’Aliermont
Festival des plantes nouvelles Place de la Libération Saint-Nicolas-d’Aliermont dimanche 26 avril 2026.
Saint-Nicolas-d’Aliermont
Festival des plantes nouvelles
Place de la Libération Parc du Presbytère Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Comme chaque année, Saint-Nicolas d’Aliermont vous convie à son Festival des Plantes Nouvelles. Pour l’anniversaire de ses 20 ans, celui-ci se déplace en centre ville pour retrouver son emplacement d’origine au Parc du Presbytère, en centre ville.
Venez nombreux profiter de ce spectacle végétal et de toutes les petites surprises qui l’entourent. .
Place de la Libération Parc du Presbytère Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 53 98 musee@mairie-sna.fr
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English : Festival des plantes nouvelles
L’événement Festival des plantes nouvelles Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-04-13 par Communauté de communes des Falaises du Talou
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