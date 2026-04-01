Festival des plantes nouvelles Place de la Libération Saint-Nicolas-d’Aliermont

Saint-Nicolas-d’Aliermont

Festival des plantes nouvelles

Place de la Libération Parc du Presbytère Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Comme chaque année, Saint-Nicolas d’Aliermont vous convie à son Festival des Plantes Nouvelles. Pour l’anniversaire de ses 20 ans, celui-ci se déplace en centre ville pour retrouver son emplacement d’origine au Parc du Presbytère, en centre ville.

Venez nombreux profiter de ce spectacle végétal et de toutes les petites surprises qui l’entourent. .

Place de la Libération Parc du Presbytère Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 53 98 musee@mairie-sna.fr

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English : Festival des plantes nouvelles

L’événement Festival des plantes nouvelles Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-04-13 par Communauté de communes des Falaises du Talou